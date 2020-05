Sorpresi a spacciare all’interno di un’abitazione a Noha, nei guai tre cittadini del Gambia

Nell’ambito della consueta attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ieri pomeriggio gli Agenti in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato di Galatina, sono intervenuti presso l’abitazione in uso ad un cittadino gambiano J.B.N. denunciandolo, insieme ad altri due connazionali, per detenzione ai fini di spaccio di 87,2 grammi di marijuana e 4,4 grammi di cocaina.

Nella circostanza è stata rinvenuta e sequestrata anche la somma di 1.235 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La casa dell’uomo, negli ultimi giorni è stata oggetto di un’attenta attività di osservazione, che ha permesso di evidenziare un continuo via vai di persone conosciute ai poliziotti galatinesi come tossicodipendenti.

Alcuni di questi, nel corso della verifica, sono stati sottoposti a controlli che hanno permesso di rinvenire nella loro disponibilità sostanza stupefacenti di tipo me hashish e per cui è scattata la sanzione.

Appurata la consolidata attività di spaccio, nella giornata di ieri, gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stato sorpreso all’interno dell’abitazione un ulteriore acquirente nella cui disponibilità è stata rinvenuta una modica quantità di droga, appena acquistata oggetto di contestazione amministrativa.

Nel corso degli accertamenti sono emersi elementi tali da procedere a deferire in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria dei tre cittadini del Gambia: J.B.N, 25enne; D.O., 23enne e B.B., 28enne, tutti domiciliati a Noha, la frazione di Galatina, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico oltre alla droga è stato rinvenuto materiale utile per il confezionamento e il “taglio” della sostanza.