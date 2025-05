Al termine della perquisizione, ‘spuntano’ hashish e denaro. Denunciato 16enne

Continuano i controlli serrati da parte della Polizia di Stato nel territorio galatinese.

Nella nottata del 16 maggio un equipaggio della Squadra Volanti del Commissariato di locale ha proceduto al controllo di una minicar in una zona periferica della città.

Erano circa le ore 02:00 quando, in un’area appartata del comune, gli agenti insospettiti dalla presenza dell’auto hanno proceduto ad un controllo più accurato. Dopo aver identificato gli occupanti, entrambi 16enni e, i poliziotti hanno provveduto ad effettuare una perquisizione personale e del mezzo.

Su uno dei ragazzi sono state rinvenute cinque dosi di hashish, minuziosamente confezionata in chellophane di colore bianco trasparente termosaldato, probabilmente pronta per la vendita al dettaglio, mentre, all’interno del cruscotto della piccola autovettura, è stato trovato un bilancino di precisione intriso della stessa sostanza, oltre che nel giubbotto indossato da uno dei due, un totale di euro 80 in banconote di piccolo taglio.

Dati gli elementi di prova acquisiti, a suo carico è stato ipotizzato il reato in materia di stupefacenti e ed deferito all’Autorità Giudiziaria presso la Procura per i Minorenni di Lecce.

Entrambi, al termine degli accertamenti di rito, sono stati riaffidati ai genitori.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.