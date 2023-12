Nasconde in casa quattro petardi illegali, denunciato 18enne di Cutrofiano

Aveva nascosto in casa una scatola con dentro quattro petardi di provenienza illegale, ma ciò non è sfuggito alla Polizia che, al termine delle indagini, culminate con la perquisizione, lo hanno denunciato.

In vista delle prossime festività natalizie, come disposto dal Questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo, continua l’attività di prevenzione finalizzata al contrasto del commercio e detenzione illegale dei fuochi di artificio e a frenare il fenomeno della vendita e dell’accensione di materiale esplodente che, incautamente acceso in occasione delle festività di fine anno, è spesso causa di incidenti anche con gravi conseguenze per l’incolumità degli utilizzatori.

Nel primo pomeriggio di ieri mercoledì 13 dicembre, gli Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Galatina, a seguito di un’attenta attività info-investigativa, hanno proceduto a compiere una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un giovane residente nel territorio.

L’attività ha permesso di rinvenire – all’interno di una scatola bianca celata nel vano a uso sgabuzzino/deposito – materiale esplodente costituito da quattro artifizi pirotecnici di grosse dimensioni di provenienza illecita che è stata sottoposta al a sequestro penale poliziotti intervenuti per la successiva distruzione.

Il ragazzo, un 18enne, originario di Cutrofiano, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione abusiva di materiale esplodente di provenienza illecita.