Strappa la catenina d’oro dal collo di una ragazza, denunciato 22enne napoletano

Ha rubato la collanina d’oro a una ragazza, ma sfortuna ha voluto che questa se ne accorgesse, quindi, una volta intervenuti gli agenti, per lui è scattata la denuncia.

Con l’avvio della stagione del divertimento e della spensieratezza a Gallipoli si sono registrati i primi furti di piccoli gioielli, cellulari e soldi, ai danni di giovani turisti.

Ed è accaduto così, che alcuni giorni fa, una ragazza si è sentita strappare dal collo il monile che indossava, ha intravisto il presunto autore e ha avvisato la vigilanza del locale che, una volta fermato un ragazzo, lo ha consegnato ai poliziotti. Si trattava di un 22enne della provincia di Napoli, con precedenti specifici, che si trovava in discoteca con altri coetanei ma, una volta riconosciuto con certezza dalle vittime, è stato accompagnato in Commissariato e denunciato per furto.

Sono numerose le denunce che gli agenti del Commissariato gallipolino stanno acquisendo in questi giorni da parte di giovani in vacanza nella “Città Bella” che, mentre ballano, vengono derubati, con abili manovre, dei cellulari oppure di piccoli gioielli.

Le tecniche utilizzate

Approfittando della numerosa presenza di giovani intenti a ballare e delle luci soffuse, i malviventi, per lo più in trasferta da altre regioni, con la scusa di passare nella pista tra un gruppo e un altro, oppure con quella di abbracciare mettendo le mani sul collo, “urtano” accidentalmente le vittime e sottraggono la refurtiva.

Con la successiva tecnica di cedere immediatamente ai complici gli oggetti rubati, per non essere individuati, escono con fare indifferente dai locali.

I consigli

La Polizia raccomanda, pertanto, di evitare di indossare accessori di valore, di avere cura di custodire il telefonino nella tasca anteriore dei pantaloni e, per le donne, di portare la borsetta sempre a portata di mano e comunque di non indossarla mai lateralmente o, peggio ancora, posteriormente.

Le Forze dell’Ordine consigliano, inoltre, di ballare e stare in compagnia sempre dei propri amici e di non unirsi a gruppi di persone che non si conoscono e quest’ultima raccomandazione anche per evitare episodi ben più gravi dei furti.