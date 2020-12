In auto con il cofano pieno di botti di fine anno, 22enne denunciato e sanzionato

Cronaca

Il giovane, insieme a un coetaneo, si era recato in un paese limitrofo a Gallipoli per acquistarli senza avere la licenza. Oltre alla denuncia è scattata la sanzione per aver raggiunto un altro comune senza valido morivo.