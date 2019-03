Afferra per il collo l’ausiliare del traffico che lo aveva multato e scappa con il verbale: nei guai 29enne

Aveva lasciato la macchina in un parcheggio a pagamento, ma senza pagare il grattino e quando l’ausiliario del traffico della Polizia Municipale di Martano gli ha contestato l’infrazione commessa ha afferrato per il collo il malcapitato per strappargli dalle mani il blocchetto delle multe e scappare via nel tentativo di far perdere le sue tracce. E invece i Carabinieri della locale strazione lo hanno trovato e deferito in stato di libertà per resistenza, violenza/minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale. A finire nei guai, nelle scorse ore, è M.M. (queste le sue iniziali), 29enne di Calimera.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 11.30 quando l’ausiliario del traffico ha chiesto ‘aiuto’ agli uomini in divisa per un increscioso episodio accaduto in via Giovanni XXIII. Poco prima, aveva multato un automobilista per la mancata esposizione del ticket di parcheggio a pagamento. Ma chi si era beccato il verbale di contestazione al Codice della Strada non l’aveva presa benissimo, anzi ha reagito con violenza. Il 29enne, infatti, ha afferrato per il collo l’agente della locale polizia municipale, scaraventandolo per terra. Tutto per strappargli il bollettario dei verbali e darsi alla fuga, a tutta velocità, a bordo della propria autovettura.

Il suo anonimato però è durato pochissimo. I militari sono riusciti a rintracciare il 29enne a Calimera. Era in compagnia della moglie e aveva nascosto il blocchetto nella sua abitazione. Messo di fronte alle sue responsabilità è stato denunciato a piede libero.

Il malcapitato, nel frattempo, è stato accompagnato dal 118 all’Ospedale di Scorrano per le cure del caso. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai militari dell’Arma di Martano.