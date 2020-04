Sorpreso dagli agenti a cedere una dose di marijuana, nei guai 30enne del Gambia

Continuano i controlli a opera della Polizia di Stato, sia a Lecce che in provincia, per prevenire la diffusione del contagio da Coronavirus che ha imposto l’applicazione di misure restrittive sulla circolazione delle persone.

Nel corso dei controlli sono state denunciate a piede libero due persone.

Una denuncia nel capoluogo

Intorno alle ore 12.00 gli agenti in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Lecce, diretti dal Vicequestore Alessandro Albini, hanno deferiva in stato di libertà ex art. 73 D.P.R. 309/90 T.U. Stupefacenti, un cittadino del Gambia D.M.D., 30enne, in Italia senza fissa dimora con permesso di soggiorno per richiedenti asilo, scaduto di validità, ma in fase di rinnovo.

Il 30enne è stato sorpreso mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente, nello specifico marjuana, a un 43enne di Copertino, a cui è stata anche contestata la violazione di cui all’art. 75 D.P.R. 309/90 T.U. Stupefacenti.

La droga è stata sequestrata.

Una denuncia per evasione

Nella serata del 20 aprile, intorno alle ore 20,30 gli agenti in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano, nel corso dei servizi di controllo del territorio e, in particolare delle persone sottoposte a misure di prevenzione e di sicurezza, hanno constatato l’assenza dalla propria abitazione di T.E., 32enne, soggetto in cura al Centro di salute mentale, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, sottoposto alla detenzione domiciliare dal 31 marzo 2020, su ordine del Tribunale di Lecce per la durata di due mesi.

Avviate le opportune ricerche, dopo qualche ora, l’uomo è stato rintracciato in evidente stato confusionale mentre si stava recando nelle campagne circostanti.

T.E. è stato denunciato per evasione dalla detenzione domiciliare.