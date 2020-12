In giro di notte sulla 274 con l’auto piena di arnesi da scasso, per un 32enne scattano denuncia e sanzione

L’uomo è risultato avere precedenti anche per spaccio di droga. Per lui e il passeggero, un 29enne, sanzione da 400 euro a testa per aver violato il coprifuoco.