Ruba una bici in Piazza S. Oronzo, ma le telecamere lo incastrano. Denunciato 37enne montenegrino

Forse pensava di averla fatta franca, o che le telecamere di videosorveglianza, in tempo di coronavirus, non fossero attive così come il pagamento della sosta e la zona a traffico limitato ma, sfortunataente per lui così non è stato.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce, a seguito della visione delle immagini riprese da un sitema di videosorveglianza, sono risaliti all’autore del furto di una bicicletta elettrica, del valore di oltre mille euro, avvenuto alle ore 11.15 della mattina, in Piazza Sant’ Oronzo.

Si tratta di un 37enne montenegrino, pluripregiudicato, domiciliato presso il campo nomadi “Panareo”.

Al fine di ritrovare la bici rubata, gli agenti si si sono recati al campo nomadi e hanno svolto un’accurata perlustrazione, ritrovando in fondo a una stradina, nascosta dietro ad un conteiner, la due ruote che è stata restituita all’avente diritto. Per il 37enne è scatta la denuncia.

Guida senza patente

Nell’ambito dei controlli per il rispetto delle limitazioni alla cirolazione, un 38enne di Lecce, controllato in via Roma, è stato sanzionato perchè non aveva esibito la patente di guida. Da successivi accertamenti in ufficio, si è verificato che l’uomo era alla guida il documento perchè mai conseguito, quindi, essendo recidivo nel biennio, è stato denunciato.