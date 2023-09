Ruba il portafogli di un medico nel Pronto Soccorso, scatta la denuncia per un 40enne

Compie un furto all’interno dell’ospedale di Galatina, ma viene rintracciato dalle Forze dell’Ordine e per lui scatta una denuncia.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Galatina, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale ”Santa Caterina Novella”, poiché il medico di guardia si era accorto di aver subito il furto del portafogli.

Sul posto, il dirigente sanitario ha riferito di aver trovato aperta la porta della stanza in uso ai

medici e, sul pavimento, sparsi i propri indumenti e la borsa dalla quale era stato rubato il portafogli.

Il medico ha detto, inoltre, di nutrire forti sospetti su un paziente di quarant’anni che in mattinata, aveva fatto accesso all’ospedale riferendo di avere subito alcune lesioni

a seguito di un sinistro stradale e che, alle 15.00 circa, aveva lasciato il nosocomio senza attendere neanche la chiusura del verbale.

Anche la guardia giurata in servizio in quel momento, ha dichiarato di aver notato il paziente aggirarsi con fare sospetto nei corridoi, luoghi nei quali non dovrebbero avere accesso i non addetti ai lavori.

Il medico ha quindi fornito le generalità del sospettato e una descrizione dettagliata del suo portafogli e del contenuto.

Gli agenti, a questo punto, si sono recati presso il domicilio del 40enne, trovandolo sul portone dell’abitazione.

I poliziotti, hanno immediatamente svolto una perquisizione personale che ha permesso di recuperare 55 euro nascosti nelle calze.

Il controllo è stato esteso alla casa, ma l’uomo volta giunto all’interno dell’appartamento, con un gesto repentino, ha preso un oggetto dal tavolo della sala da pranzo e lo ha lanciato in una vaschetta piena di acqua, ma nonostante ciò gli uomini del Commissariato lo hanno prontamente recuperato.

L’oggetto lanciato corrispondeva alla descrizione del portafogli indicata dal medico e all’interno sono stati trovati i documenti di identità del professionista e delle figlie.

Alla luce di quanto appurato, il 40enne, F.D.A. è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile di furto.

Il dirigente medico ha sporto querela e gli è stato restituito il portafogli con tutti i documenti e il denaro recuperato.