In giro in auto per Arnesano con una mazza e un manganello, scatta la denuncia per un 40enne

Andava in giro per Arnesano nella sua autovettura con a bordo una serie di oggetti atti ad offendere. Sfortuna ha voluto che venisse fermato dai Carabinieri e, alla fine della perquisizione del mezzo, per lui è scattata la denuncia.

Nel comune salentino i militari del Nor – Sezione Operativa della Compagnia di Lecce, hanno deferito in stato di libertà il 40enne R. S., responsabile di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

L’uomo, la scorsa serata, ripetiamo, è stato controllato alla guida della propria macchina, una Fiat Grande Punto e trovato in possesso di un coltello serramanico con lama della lunghezza di 15 centimetri; una mazza da baseball in alluminio; un manganello in legno, una pistola a salve marca Kimar cal. 8mm, 75 e colpi a salve cal. 8mm.

I reperti sono stati assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso l’Ufficio corpi di reato.