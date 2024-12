Realizza una costruzione con piscina in zona vincolata in assenza di permessi, denunciato 43enne

In uno dei più bei tratti del litorale salentino adriatico, Torre Specchia Ruggeri nel comune di Melendugno, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Otranto hanno individuato un cantiere edile, risultato abusivo dagli accertamenti.

In prosecuzione delle operazioni, denominate “Another Brick”, di contrasto alle aggressioni, di tipo edilizio-urbanistico, al territorio del Basso Salento, in particolare a quello tutelato dal vincolo paesaggistico (a norma del Decreto Legislativo 42/2004 e del conseguente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia), i Militari hanno scoperto, nella zona (qualificata come agricola nel piano comunale), la realizzazione di ben sette manufatti, che costituivano un’unica opera di tipo turistico-residenziale: fra questi, un vano della superficie di 20 metri quadri, con tettoia in legno poggiante su struttura in pilastri in calcestruzzo e tamponatura perimetrale in blocchi di tufo, annesso all’ abitazione principale, ed una piscina interrata della superficie di 28 metri quadri, con relativo vano tecnico ed un deposito attrezzi.

Per il committente delle opere, 43enne, è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Lecce; gli sono stati ascritti i reati di cui all’ art. 44, comma 1, lett. a), b) e c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’ Edilizia e dell’ Urbanistica), ed all’ art. 181, comma 1, del Decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – cosiddetto “Codice Urbani”).

per gli abusi edilizi, ed agli articoli 255 e 256 del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

Naturalmente, essendo i procedimenti penali ancora nella fase delle indagini preliminari, le persone segnalate sono da ritenersi sottoposte alle indagini stesse e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.