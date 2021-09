Rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’assunzione di droghe, denunciato 43enne di Squinzano

Quando i Carabinieri li hanno fermato avevano notato che qualcosa in lui non andasse e per questo lo hanno invitato a sottoporsi a un controllo. L’uomo, però, non ha dato il suo assenso e per questi motivi è scattata la denuncia.

A San Donaci, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione di alcuni accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne di Squinzano, per rifiuto di essersi sottoposto agli accertamenti per la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso di una verifica alla circolazione stradale in una via del centro abitato l’uomo è stato fermato alla guida di un’autovettura e trovato in evidente stato di alterazione psicofisica.

Su richiesta degli uomini della “Benemerita”, questi ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di droga.

La patente di guida non è stata ritirata poiché momentaneamente sprovvisto.

Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.