Non indossa la mascherina perché incostituzionale e con il telefonino filma i Carabinieri, denunciato 45enne di Lecce

Si trovava a passeggiare a piedi fuori dalla sua provincia di residenza e, per di più, in barba alle norme per il contenimento della pandemia, senza indossare la mascherina. Il suo atteggiamento al cospetto delle richieste Carabinieri, poi, ha fatto il resto e per lui è scattata la denuncia.

I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato libertà un 45enne residente a Lecce per mancato uso dei dispositivi di protezione individuale, rivelazione e diffusione con qualsiasi mezzo di immagini attinenti alla vita privata e rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale.

Nello specifico, nella mattinata di ieri, lunedì 20 dicembre, in località San Gennaro, nel corso di un servizio volto ad accertare l’applicazione delle norme di contenimento Covid–19, gli uomini della “Benemerita” hanno proceduto al controllo di due persone che passeggiavano a piedi senza indossare i dispositivi di protezione individuale prescritti.

Nella circostanza, il 45enne si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di indossare alcun tipo di dispositivo perché asseritamente incostituzionale, riprendendo con il suo telefono cellulare l’operato dei Carabinieri senza averne avuto il consenso.