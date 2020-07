Molestata da un uomo in via Libertini, chiama la polizia: denunciato un 48enne leccese

Molestie, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sono queste le accuse contestate ad un 48enne di Lecce, denunciato dalla Polizia. L’uomo, senza fissa dimora, avrebbe molestato una signora per strada e, non contento, avrebbe preso a calci e pugni uno degli agenti intervenuti in via Libertini su richiesta della donna che, spaventata, ha chiamato il 113. Il tentativo disperato di fuggire è andato male ed il 48enne è finito nei guai.

Questi i fatti così come sono accaduti. Nel tardo pomeriggio di ieri, una volante è intervenuta in via Libertini dove era stata segnalata la presenza di un uomo che stava importunando una signora per strada. A chiedere aiuto al 113, era stata la donna, spaventata per quelle ‘molestie’.

Gli agenti intervenuti hanno riconosciuto immediatamente un 48enne leccese senza fissa dimora, P.S. le sue iniziali. L’uomo, nel tentativo di fuggire, ha sferrato con forza calci e pugni contro uno degli agenti. La ‘violenza’ è servita a poco. Al termine degli accertamenti è stato indagato per molestie, resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. E, dato lo stato di agitazione, è stato accompagnato in Ospedale.