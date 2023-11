Appicca il fuoco a un’auto e poi tenta la fuga a bordo dell’Ape, denunciato 49enne di Nardò

Ha appiccato l’incendio per poi tentare la fuga, ma la Polizia lo ha notato allontanarsi e al termine dell’inseguimento, per lui è scattata la denuncia.

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato di Nardò, nel corso del servizio di volante per il controllo del territorio, sono intervenuti in una via del centro abitato neretino perché segnalato alla Sala Operativa un veicolo sospetto.