Appicca un incendio all’uliveto, ma viene immortalato dalle fototrappole. Denunciato 50enne

Ha appiccato un incendio in un uliveto alla periferia della città, ma la sortita è stata immortalata dalle fototrappole.

Gli agenti della Polizia Locale di Nardò, nei giorni scorsi, grazie alla preziosa collaborazione degli ispettori ambientali e appunto all’ausilio di questi dispositivi, hanno individuato un uomo, un cinquantenne, mentre appiccava il fuoco in un uliveto in località Arene Serrazze.

I fotogrammi acquisiti hanno inequivocabilmente beccato l’uomo, che sceso dalla propria vettura in prossimità di un terreno ha fatto partire un incendio, che ha interessato diversi alberi e un mucchio di rifiuti in un’area di quasi 6mila metri quadri, ma che fortunatamente non ha provocato gravi danni.

“Grazie ai nuovi sistemi di controllo, all’attività sinergica tra il comando di Polizia Locale e gli ispettori ambientali, alla pazienza e all’abnegazione – ha commentato l’assessore alla Polizia Locale Marcello Greco – siamo riusciti a individuare e denunciare questo piromane, il cui gesto poteva distruggere un intero uliveto. L’attività di contrasto a chi tenta di danneggiare o distruggere anche il patrimonio ambientale e paesaggistico continuerà senza tregua su tutto il territorio comunale”.

L’uomo, ovviamente, è stato denunciato ai sensi dell’art. 423 del codice penale (“Incendio”) e dell’art. 256 bis del D.Lgs. 152/2000 (“Combustione illecita di rifiuti”).

“Purtroppo – aggiunge l’assessora all’Ambiente Giulia Puglia – abbiamo a che fare con persone che incredibilmente attentano al nostro patrimonio naturalistico e che rischiano di creare danni incalcolabili al territorio. Stavolta, grazie alla Polizia Locale e agli ispettori ambientali, siamo riusciti a individuare il piromane e a denunciarlo. Spero serva anche come deterrente per gli altri, come monito a ricordare a tutti che difendiamo con le unghie e con i denti tutto ciò che di bello e di prezioso ci circonda”.