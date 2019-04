Sevizia un Jack Russell lanciandogli contro pietre, denunciato 51enne di Castrignano de’ Greci

Fortunatamente c’è chi proprio non riesce a tollerare le violenze nei confronti degli animali, non ci pensa un solo istante e in men che non si dica si rivolge alle forze di polizia per segnalare chi pone in essere questa spiacevole, brutta, bruttissima condotta.

I Carabinieri dell’Arma di Martano, a conclusione di un’attività di Polizia Giudiziaria, eseguita successivamente a una denuncia sporta da un cittadino, ha deferito in stato di libertà, con l’accusa di maltrattamento di animali, F.F.A. 51enne di Castrignano de’ Greci

I Carabinieri hanno accertato che l’uomo, in maniera sistematica e per futili motivi, ha posto in essere nei confronti di un cane, un jack russel terrier, una serie di sevizie attraverso un lancio di pietre a suo indirizzo.

L’autorità Giudiziaria è stata informata dei fatti dagli uomini della Stazione di Martano.