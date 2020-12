Brucia rifiuti di plastica nei pressi della sua ditta a Melpignano, per un 54enne di Lecce scatta la denuncia

Non solo prevenzione e repressioni dei cosiddetti reati comuni, ma anche di quelli che hanno a che vedere con il mancato rispetto dell’ambiente come, per esempio, lo smaltimento illecito di rifiuti, nell’operato quotidiano dei Carabinieri della provincia di Lecce.

In tale contesto, i militari della Stazione Forestale di Maglie, hanno deferito in stato di libertà, C. W. M., 54enne residente a Lecce.

Nello specifico, il 54enne, responsabile di una Srl in liquidazione, a Melpignano, in Località “Dolmen Chianca”, è stato sorpreso a smaltire illecitamente, tramite combustione, rifiuti di plastica, misti a sterpaglie, nelle vicinanze della sua azienda. L’uomo, è stato altresì denunciato, per avere, con la sua condotta, causato emissioni moleste di fumo.

