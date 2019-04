Il ponteggio per i lavori di ristrutturazione di una scuola non rispetta le regole di sicurezza. Denunciato 57enne di Taurisano

I Carabinieri della Stazione dell’Arma di Nociglia, insieme agli ispettori dello Spesal di Maglie, a conclusione di una serie di accertamenti, finalizzati alla repressione le violazioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno deferito in stato di libertà, con l’accusa di violazioni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, D.G.D, nato a Walenstatd in Svizzera, ma residente a Taurisano, 57enne.

I militari, in seguito a un sopralluogo svolto presso il cantiere edile di un edificio scolastico, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, hanno accertato una serie di infrazioni alle norme di prevenzione degli infortuni, non avendo la ditta rispettato il piano di montaggio a regola d’arte del ponteggio esterno.

Sempre in ambito di infrazioni in materia edilizia, a Maglie, i Carabinieri dell’Arma locale, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di lecce, hanno proceduto ad apporre i sigilli a un’area di cantiere in cui sono in corso lavori per la realizzazione di una struttura di assistenza e previdenza, su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, costruita in parziale assenza di permessi.

Nello specifico si tratta di un edificio a tre piani. Il valore del manufatto è in corso di accertamento.