Sversa in un canale i liquami della sua abitazione estiva, denunciato 58enne

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Porto Cesareo hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce una persona di 58 anni di origini salentine, residente in Romagna, in quanto presunto responsabile dell’attività̀ di gestione di rifiuti non autorizzata e getto pericoloso di cose.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i militari hanno intercettato l’uomo mentre sversava liquami altamente inquinanti.

Il 58enne, mediante l’utilizzo di una pompa sommersa calata all’interno della fossa biologica della propria abitazione estiva, attraverso una manichetta lunga circa 15 metri, avrebbe estratto il contenuto riversandolo in un canale che collega il Bacino Grande al mare aperto; sostanza potenzialmente inquinante per l’ambiente.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro in attesa di ulteriori disposizioni dell’Autorità Giudiziaria del capoluogo salentino che conduce le indagini.

L’invito degli uomini dell’Arma ai cittadini è sempre quello di agevolare l’attività̀ di controllo segnalando eventi simili in quanto l’impatto ambientale di tali condotte è notevole e potrebbero determinare gravi conseguenze per la salute favorendo la diffusione di epidemie o epatiti virali.

Naturalmente, essendo il procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, la persona denunciata è da ritenersi sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.