Ruba il telefono un negozio, ma viene incastrato dalle telecamere. Denunciato 60enne

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 16, gli agenti della Squadra volante della Questura di Lecce sono intervenuti presso un’attività commerciale del centro perché il proprietario aveva chiesto l’intervento per il furto di un cellulare avvenuto poco prima all’interno della struttura ai danni di un suo dipendente.

Giunti presso l’esercizio c, i poliziotti hanno parlato con il titolare che ha riferito che, intorno le ore 13:50, un uomo di circa 60 anni era entrato all’interno e si era appropriato del cellulare appoggiato sul bancone della cassa. Una volta afferrato il telefono, si è allontanato frettolosamente verso l’uscita facendo perdere le proprie tracce; il tutto è stato appurato dagli uomini di “Viale Otranto” grazie alla visione dei frammenti di video registrazione del sistema di vigilanza installato all’interno.

Dopo circa una mezz’ora, l’equipaggio è stato inviato nei pressi di una tabaccheria del centro, poiché la vittima del furto aveva notato la presenza dell’uomo che presumibilmente si era reso responsabile del furto cellulare.

Sul posto, i poliziotti hanno identificato l’uomo segnalato che, una volta bloccato, ha confermato di aver preso il telefono e di averlo nascosto sotto alcuni cartoni in un piazzale poco distante.

Una volta giunti sul piazzale, lo stesso ha estratto il cellulare e lo ha consegnato agli agenti

Successivi accertamenti hanno permesso di appurare che la persona è risultata avere numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e una segnalazione Schengen, in virtù anche di questo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

Più tardi, in fase di denuncia, il cellulare è stato riconsegnato al proprietario.