Scoperta con l’ausilio del drone vasta area utilizzata per deposito di rifiuti, denunciato il proprietario

Su segnalazione della Stazione Carabinieri di Cutrofiano, i colleghi del Nucleo Forestale di Maglie sono intervenuti per accertare una situazione di gestione di rifiuti, risultata del tutto illecita.

L’episodio riguarda un terreno posto lungo la strada provinciale per Corigliano d’Otranto; essendo il fondo recintato con muri, chiuso da un cancello e quindi con difficoltà per un riscontro visivo immediato dal livello stradale, i militari hanno fatto ricorso all’ uso di un drone.

Le immagini e le riprese a video hanno mostrato una situazione di deposito incontrollato di rifiuti di vario genere, con ammassi accatastati e sparsi di varia natura, su una superficie complessiva di circa 3000 metri quadri. Il successivo accesso all’interno del fondo, alla presenza del proprietario, ha consentito un riscontro dettagliato e puntuale, verificando l’abbandono, alla rinfusa, di rifiuti metallici ferrosi (pannelli in lamiera, tubi, carrelli da supermercato), in legno (pallets, porte e finestre dismesse), in alluminio (componenti di arredo bagno da demolizioni) e in plastica (cassette, imballaggi, fusti e contenitori vari).

I Militari hanno deferito il 70enne proprietario alla Procura della Repubblica.

Tutta l’ area recintata ed interessata dai rifiuti è stata sottoposta a sequestro.