Non si ferma all’Alt e fugge a tutta velocità infrangendo ogni regola della strada, nei guai 72enne

Quando ha visto sventolare la paletta dei Carabinieri ha premuto il piede sull’acceleratore nel tentativo di evitare il controllo degli uomini in divisa, ma non è bastato. Una volta fermato è finito nei guai con una sfilza di accuse: resistenza a Pubblico Ufficiale, mancanza di copertura assicurativa e mancanza di revisione dell’auto. Senza contare tutte le regole del codice della strada che ha infranto per scappare a tutta velocità. Tanto è bastato, insomma, per essere deferito in stato di libertà.

Protagonista della vicenda è un 72enne residente a Castrignano de’ Greci, P.V le sue iniziali.

Tutto comincia quando l’uomo, al volante della sua Fiat Multipla, non si è fermato ad un posto di blocco dei Carabinieri a Melpignano. Gli uomini in divisa sono rimasti un secondo basiti quando il 72enne non si è fermato all’alt intimato, dandosi alla fuga. Talmente ‘precipitosa’ da rappresentare un concreto pericolo per la circolazione stradale. Solo il caso ha voluto che la corsa spericolata per le strade della città non abbia avuto conseguenze.

Senza perdere tempo e per capire come mai voleva sottrarsi al controllo, la pattuglia lo ha inseguito, raggiunto e fermato a Castrignano de’ Greci. Una identificato, come detto, è stato deferito in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale, mancanza di copertura assicurativa e di revisione. E ancora per non aver rispettato obblighi e divieti del centro abitato e aver avuto una velocità non commisurata alle condizioni della strada.

Il veicolo è statosottoposto a sequestro. L’Autorità Giudiziaria, invece, è stata informata dell’accaduto dai Carabinieri della stazione di Corigliano d’Otranto.