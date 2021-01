Nascondeva nell’auto un bastone in legno lungo 60, a Gallipoli denunciato un 32enne

Si trovava in sosta con l’auto in una zona priva di illuminazione e alla periferia della città, il fatto ha insospettito i poliziotti che transitavano e per questo hanno deciso di eseguire un controllo, da qui la scoperta l’uomo, all’interno, nascondeva una mazza di legno senza giustificare il perché ne fosse in possesso e quindi, al termine della verifica, per lui è scattata la denuncia.

Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Gallipoli, diretto dal Vicequestore Monica Sammati, nel transitare in una zona buia e periferica della cittadina, ripetiamo, hanno notato un’auto in sosta, con una persona a bordo che hanno deciso di controllare.

L’uomo, sin da subito, ha assunto un comportamento inspiegabilmente insofferente, nervoso e agitato nei confronti degli uomini del Commissariato.

Durante la verifica, peraltro, hanno notato che dalla portiera lato guida aperta si intravedeva un bastone di legno di forma cilindrica.

Il bastone, lungo circa 60 cm, era posizionato per essere immediatamente disponibile e utilizzabile anche se l’uomo non è riuscito a fornire agli agenti alcuna giustificazione sul perché lo detenesse.

Pertanto, il 32enne, incensurato, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di oggetti atti ad offendere e il bastone è stato sottoposto a sequestro.