Accumula rifiuti pericolosi e poi gli dà fuoco, nei guai conduttore di un terreno a Parabita

Una pratica, ahinoi, fin troppo consueta sul territorio, che provoca numerosi danni all’ecosistema ambientale.

Di situazioni così se ne vedono tante, forse troppe, transitando sulle strade che costeggiano le campagne salentine.

Parliamo, naturalmente, della combustione illecita di rifiuti, situazione documentata, anche nei giorni scorsi da Luca Abete, inviato della trasmissione “Striscia la Notizia”, che va in onda su Canale 5, la rete ammiraglia Mediaset.

E anche per prevenire e reprimere questi illeciti che prosegue l’impegno costante dei Carabinieri Forestali.

I Forestali di Gallipoli, a Parabita, in Località “Rischiazzi”, intervenendo a seguito di segnalazione, hanno deferito in stato di libertà, un uomo, in quanto, su un terreno da lui condotto, ha realizzato un’attività di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi e non mediante abbruciamento.

Nello specifico i militari hanno accertato che il denunciato aveva posto, all’interno dell’appezzamento, un cumulo rifiuti costituito da materiale vegetale misto a plastiche, elettrodomestici (un televisore) e componenti di autoveicoli (costituiti da elementi ferrosi, per poi dare il tutto alle fiamme.

All’arrivo della pattuglia il mucchio era in combustione.