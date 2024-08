Realizza un lido balneare senza autorizzazione a Torre dell’Orso, scatta la denuncia

Realizza un lido, ma non ha l’autorizzazione. A finire nei guai è stata una persona intenta a esercitare il noleggio di attrezzatura da spiaggia in violazione alla disciplina di settore, poiché, anziché fornire le attrezzature ai richiedenti, avrebbe occupato direttamente e senza alcun titolo una porzione di circa 200 metri quadri di spiaggia libera con lettini da spiaggia, ombrelloni e pali di vario materiale, trasformando un tratto di spiaggia libera in un vero e proprio lido.

Questo è quanto accertato nella mattinata del 9 agosto dai militari della Delegazione di Spiaggia – Guardia Costiera di San Foca di Melendugno, insieme agli agenti della Polizia Locale di Melendugno, che hanno condotto l’operazione sulla spiaggia di Torre dell’Orso.

Al termine dell’operazione, che ha visto il sequestro delle attrezzature balneari, il tratto di arenile è tornato liberamente fruibile. L’uomo responsabile dell’attività è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lecce e dovrà, inoltre, versare oltre 10mila a titolo di risarcimento per l’occupazione abusiva di demanio marittimo.

“L’intervento – spiega il Tenente di Vascello Francesco Walter Di Marco – mira a garantire il rispetto delle normative vigenti e a tutelare la libera fruizione delle spiagge da parte della collettività̀, inquadrandosi nel più̀ ampio contesto di contrasto all’abusivismo lungo il litorale adriatico salentino, operato congiuntamente alle polizie locali del territorio”.