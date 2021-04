Sorpreso a bere alcolici nei pressi di un bar di Copertino, denunciato 45enne sorvegliato speciale e sospesa l’attività

È stato un fine settimana molto intenso e di gran lavoro quello dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce che, così come disposto a livello nazionale, hanno intensificato i controlli per prevenire e punire l’inosservanza delle disposizioni atte a evitare il diffondersi della pandemia da coronavirus.

Nel corso delle verifiche i militari hanno deferito in stato di libertà D. I. C., 45enne. L’uomo, benché destinatario della misura della sorveglianza speciale è stato sorpreso a consumare bevande alcoliche nei pressi di un bar di Copertino, oltre a lui, sono state sanzionate altre 6 persone per violazione delle misure anticovid che si trovavano nei pressi dello stesso esercizio intente a bere.

Nella circostanza il titolare del locale, è sanzionato amministrativamente e costretto alla sospensione dell’attività per 5 giorni.

In un altro bar di Copertino, i militari hanno riscontrato la presenza di clienti, intenti a consumare, nonostante il sopraggiunto orario di chiusura.

Anche qui, il proprietario dell’attività è stato sanzionato amministrativamente “per non aver sospeso le attività dei servizi di ristorazione e somministrazione di bevande in violazione delle previste misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19″.

Infine in un locale di Galatone i Carabinieri hanno constatato la presenza di una persona, intenta a consumare e il proprietario sorpreso senza i dispositivi di protezione individuale. Per questo è stato sanzionato amministrativamente anch’egli “per non aver sospeso le attività dei servizi di ristorazione e somministrazione di bevande in violazione delle previste misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19″.