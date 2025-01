Cumuli di rifiuti di uno stabilimento balneare abbandonati nel parco regionale, denunciato il titolare del lido

I Carabinieri Forestali sorvegliano quotidianamente il territorio salentino, in particolare le zone tutelate per valore paesaggistico e quelle ricadenti in parchi e riserve naturali.

In una di queste ultime, il Parco Regionale “Litorale di Ugento”, in località Torre San Giovanni, i Forestali del Nucleo di Tricase si sono imbattuti in due grandi cumuli di rifiuti vari, per un volume complessivo di circa 70 metri cubi, abbandonati in un terreno agricolo retrostante uno stabilimento balneare.

Accertamenti hanno evidenziato come i rifiuti provenissero dall’attività di gestione del lido: scarti di prodotti alimentari e relativi imballaggi ed involucri, bottiglie di vetro, plastiche, lattine, cartoni, legname di risulta da lavori di manutenzione e ristrutturazione.

I Militari hanno quindi provveduto a sequestrare l’area interessata dai rifiuti, ed al contempo a deferire alla Procura della Repubblica di Lecce il 54enne gestore dello stabilimento balneare.

Gli è stato contestato il reato di cui all’ art. 256, comma 2 del “Testo Unico Ambientale” (decreto legislativo n. 152 del 2006), per deposito incontrollato di rifiuti, aggravato dal contesto di area naturale protetta.

Trattandosi di rifiuti non pericolosi, ed escludendo ipotesi di danno permanente alle risorse ambientali, il trasgressore potrà beneficiare dell’istituto della prescrizione, introdotto come articolo 318-bis nel Testo Unico Ambientale dalla Legge n. 68 del 2015. Infatti, se i cumuli saranno rimossi e lecitamente smaltiti entro un termine indicato nelle prescrizioni asseverate impartite dai Militari che hanno operato, potrà essere evitata la prosecuzione dell’ azione penale, dietro pagamento della somma pecuniaria di 6.500 euro.

Naturalmente, essendo i procedimenti penali ancora nella fase delle indagini preliminari, le persone segnalate sono da ritenersi sottoposte alle indagini stesse e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.