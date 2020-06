Mostra segni di insofferenza durante un controllo, nei guai 28enne sorpreso con un barattolo di marijuana e un coltello

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso ingiustificato di arma impropria. Sono queste le accuse che gli agenti del Commissariato di Gallipoli, impegnati in un servizio di controllo del territorio per contrastare anche i reati in materia di stupefacenti, hanno contestato ad un 28enne del posto. La denuncia per il giovane è scattata dopo che è stato fermato mentre si trovava al volante della sua auto per un ‘normale’ controllo e trovato con un barattolo pieno di marijuana e un coltello a serramanico. Ma andiamo con ordine.

Tradito dal suo comportamento

Tutto è cominciato nel pomeriggio di ieri. Gli agenti hanno fermato un’auto ad un posto di controllo. Alla guida c’era il 28enne che, fin da subito, ha mostrato segni di insofferenza. Un comportamento “incomprensibile” che ha spinto i poliziotti a fare luce su quel modo di fare senza apparenti giustificazioni. Il motivo del ‘nervosismo’ è stato chiaro poco dopo, durante un controllo più approfondito. I sospetti sono diventati certezze, insomma, quando è spuntato fuori un barattolo di vetro contenente circa 19 grammi di marijuana. E un coltello a serramanico.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre il giovane, come detto, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di arma impropria.