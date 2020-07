Senza autorizzazioni adibisce terreno di proprietà a parcheggio e vi sversa rifiuti edili. Scattano denuncia e sequestro

Nella giornata di ieri, a Lizzanello i Carabinieri della Stazione locali, insieme ai colleghi della Stazione Forestale di Lecce, in seguito a un’attività specifica di controllo finalizzata al contrasto di reati ambientali, hanno deferito in stato di libertà un uomo, per abusivismo edilizio e gestione di rifiuti non autorizzata.

Nel corso degli accertamenti, infatti, gli uomini della “Benemerita” hanno appurato che lo stesso, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza delle autorizzazioni prescritte, aveva sversato su un terreno di proprietà materiale edile di risulta, modificando lo stato dei luoghi, allo scopo di adibire l’area – pari a 2700 metri quadrati – a parcheggio.

Al termine delle formalità di rito la zona è stata sottoposta a sequestro.