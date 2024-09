Evaso dal Carcere di Lecce, la ‘caccia’ al 29enne continua

Le ricerche, almeno per il momento, non sono riuscite a scrivere la parola fine sulla rocambolesca fuga di Vito Grassi, il detenuto 29enne evaso dal Carcere di Lecce, ma le forze dell’ordine stanno seguendo tutte le possibili piste, compresa quella di un allontanamento in compagnia della moglie. Stando alle indiscrezioni trapelate, anche la donna, una 24enne sposata qualche giorno prima nel penitenziario dove l’uomo stava scontando una condanna per rapina, sarebbe scomparsa nel nulla. Anche lei introvabile, come il marito.

Aveva da poco concluso un colloquio con lei sabato, quando del 29enne, originario di Triggiano, si sono perse le tracce. L’ultima volta le telecamere di videosorveglianza installate nella struttura hanno ripreso il detenuto nel Rop, il reparto di osservazione psichiatrica con ai piedi un paio di ciabatte. Poi il nulla. Che abbia scavalcato indisturbato la recinzione del muro dei passeggi? Sembra improbabile agli investigatori, ma non impossibile perché in quel punto, come chiarito dal Sindacato che aveva commentato la notizia, sarebbe possibile superare le inferriate che delimitano il recinto del carcere. Forse, ma si tratta ancora di ipotesi, qualcuno lo ha aiutato a scappare… un complice esterno da mettere in conto. Come, e anche questa è un’altra domanda a cui si sta cercando di rispondere, può essere probabile che l’evasione sia stata pianificata? Quella di Vito Grassi è la prima evasione dal carcere di Borgo San Nicola dalla data della sua costruzione, nel 1997.

Per ora di Grassi non c’è traccia e nemmeno della moglie, ma le ricerche proseguono con l’aiuto del Nic, il Nucleo investigativo centrale del corpo di polizia penitenziaria regionale, concentrandosi nelle zone dove il 29enne potrebbe aver trovato un appoggio. Arrestato ad Alberobello (Bari) nel dicembre 2019, era stato trasferito dal carcere di Brindisi al penitenziario di Lecce il 20 agosto. In passato, aveva infranto i domiciliari, sempre per una donna.