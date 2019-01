Tenta di impiccarsi durante l’ora d’aria, agente penitenziario lo salva. Tragedia sfiorata in carcere

Si è sfiorata la tragedia ieri nel carcere di “Borgo san Nicola”. Per fortuna la prontezza del personale in servizio ha fatto sì che non accadesse alcunché di drammatico.

Nel tardo pomeriggio, infatti, presso il reparto infermeria lato C del penitenziario leccese, un detenuto, approfittando che i compagni fossero usciti per trascorrere l’ora d’aria e che il personale fosse impegnato nelle operazioni per eseguirla, ha cercato di togliersi la vita impiccandosi. Fortunatamente un Assistente capo di Polizia Penitenziaria, accortosi di quanto stesse accadendo, è intervenuto prontamente salvandolo.

“Un’altra vita salvata grazie al costante e continuo attaccamento al servizio, nonostante il personale sia molto ridotto e i turni massacranti”, ha affermato Ruggiero Damato, portavoce e vicesegretario regionale di Osapp Puglia che ha dato la notizia.

“Faccio un plauso al collega e a tutti gli agenti impegnati nel carcere di Lecce. Auspico che a questo Assistente capo un’onorificenza che spesso viene riconosciuta in questi casi”.