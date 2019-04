Ville, terreni, auto e conti correnti per oltre un milione di euro. Scatta la confisca dei beni per due pregiudicati

La Direzione Investigativa Antimafia di Lecce, ha dato esecuzione a due provvedimenti di confisca definitiva dei beni, riconducibili a due pregiudicati salentini: Sergio Taurino, 53enne di Lecce e Fernando Persano, 60enne di Surbo.

Complessivamente, tutte le ipotesi investigative riassunte in due proposte distinte di sequestro formulate dalla Dia e pienamente accolte, per quel che riguarda Taurino dal Tribunale di Lecce e nei confronti di Persano dalla Corte di Cassazione, hanno evidenziato come i patrimoni riconducibili a entrambi siano risultati sproporzionati rispetto alle entrate lecite del loro nucleo familiare e pertanto sono risultati riferibili a proventi derivati da attività delittuose.

Il provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Lecce, Prima Sezione Penale, nei confronti del 53enne leccese ha riguardato due ville, di cui una dalle dimensioni rilevanti, un terreno, un box, risultati nella sua disponibilità.

Per quel che riguarda il 60enne di Surbo, invece, è stata emessa una sentenza definitiva e irrevocabile, pronunciata dalla Cassazione, Prima Sezione e ha riguardato tre immobili, tre autoveicoli, quattro rapporti di conto corrente, due depositi di risparmio e un’attività commerciale (un bar) a surbo.

Il valore complessivo dei patrimoni oggetto di confisca ammonta a circa un milione di euro.