Diffamazione verso Mazzotta, all’epoca sindaco di Carmiano? A processo l’ex deputato Villani Miglietta

Finisce sotto processo Achille Villani Miglietta, ex deputato di Alleanza Nazionale, accusato di diffamazione nei confronti dell’allora sindaco di Carmiano, Giancarlo Mazzotta.

Il pubblico ministero Carmen Ruggiero ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio. La prima data del processo è fissata per il 6 ottobre prossimo, dinanzi al giudice monocratico Giovanna Piazzalunga.

Achille Villani Miglietta, 69enne (ex sindaco e assessore di Carmiano) è difeso dall’avvocato Carlo Gervasi e potrà dimostrare l’estraneità alle accuse nel corso del dibattimento. Invece, Giancarlo Mazzotta potrà costituirsi parte civile, attraverso il legale Paolo Spalluto.

Le indagini hanno preso il via da una querela presentata dall’ex primo cittadino di Carmiano, nel gennaio del 2018.

Secondo l’accusa, Villani offendeva la reputazione di Mazzotta per avere pubblicato sul proprio profilo WhatsApp la frase offensiva “De m…..truffatore paga li cristiani”. Il riferimento era alla scritta apparsa il 17 dicembre 2017, su di un muro a Carmiano. Lo stesso giorno, ricordiamo, fu anche lanciata una molotov nella villa dell’ex sindaco.

Inizialmente, comunque, il pm Ruggiero chiese l’archiviazione del procedimento. Il gip Marcello Rizzo, però, accolse l’opposizione all’archiviazione della difesa di Mazzotta ed in seguito dispose l’imputazione coatta per Villani. Invece, lo stesso gip ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura, per un altro post ritenuto offensivo dal denunciante.

I due “contendenti” si stanno già affrontando in un’aula di tribunale, a parti invertite. È in corso il processo sui presunti illeciti per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto, del maggio 2014.

Sul banco degli imputati compare anche il sindaco di Carmiano Giancarlo Mazzotta, 50 anni, all’epoca socio ed amministratore di fatto della banca.

Invece, Villani Miglietta, si è costituito parte civile, poiché ritiene di essere stato accusato ingiustamente da alcuni imputati. L’ex deputato di Alleanza Nazionale, però, potrebbe essere sentito in aula come “persona imputata in un procedimento connesso”.

I fatti contestati (fino al 2014), occorre ricordare, si riferiscono al vecchio consiglio di amministrazione della banca.