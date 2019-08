“La discarica a cielo aperto non si trova nella riserva delle Cesine”, la precisazione del WWF

«La discarica a cielo aperto immortalata dai turisti la conosciamo bene. L’avevamo già segnalata ai Carabinieri Forestali nonostante, ci teniamo a precisare per evitare spiacevoli equivoci, non sia all’interno della riserva gestita dal Wwf, ma in un boschetto di proprietà privata». Non ci sta Giuseppe De Matteis, responsabile dell’Oasi naturalistica tra San Cataldo e San Foca, a passare per quello “disinteressato”, che non si preoccupa di ripulire la spazzatura abbandonata lì da qualche incivile.

Copertoni, materassi, un tappeto di plastica e di carta, c’era di tutto nello scatto dei vacanzieri, inviato alla nostra redazione. Un vero e proprio scempio che mal si sposa con la bellezza e l’importanza del sito, considerato un autentico “polmone verde” per l’intero territorio. Anche se si tratta di un terreno privato, a pochi metri dal confine della riserva.

Il WWF vuole gridare alto il suo amore per quell’angolo di Salento che gestisce: «Combattiamo ogni giorno contro i cambiamenti climatici, facciamo un’attenta sorveglianza per evitare che qualche malintenzionato possa mandare in fumo ettari di bosco, vigiliamo che gli sporcaccioni non facciano danni. Più di quello che facciamo non si può fare, ma vi preghiamo di non addossarci colpe della maleducazione degli altri».

«Nella speranza che presto venga ripulito, continuammo a tenere alta l’attenzione», conclude De Matteis.