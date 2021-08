21enne in bici, investito da un’automobilista a Gallipoli. Disposta una consulenza sull’incidente mortale

Sarà una consulenza stradale a far luce sul terribile incidente avvenuto il primo agosto a Gallipoli, dove poco prima dell’alba il cuore di Matteo Cassola, 21enne della provincia di Modena, ha smesso di battere.

In mattinata, il sostituto procuratore Rosaria Petrolo ha conferito l’incarico all’ingegnere Antonio Vernaleone. Il difensore delle parti offese e del conducente dell’auto indagato per omicidio stradale, hanno nominato i propri consulente di parte. I familiari di Matteo Casola sono assistiti dall’avvocato Francesco Fasano.

Il consulente nominato dalla Procura dovrà ricostruire (entro il termine di 60 giorni) l’esatta dinamica dell’incidente ed indicare le cause del tragico sinistro stradale.

L’incidente

Matteo Casola stava tornando a casa in bicicletta, dopo aver passato la serata in un locale con gli amici con cui aveva deciso di trascorrere le vacanze in Salento, quando è stato travolto da un’auto, in via Francesco Zacà, guidata da un 40enne di Gallipoli. Un tamponamento mortale. Matteo non era solo. Anche un coetaneo, S. G. le sue iniziali, è rimasto ferito.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane si trovava in sella ad una bicicletta presa a noleggio quando sarebbe stato travolto da una Suzuki Alto, guidata da un 40enne del posto. Uno scontro violento. Sbalzato dalla sella, il 21enne è finito sull’asfalto.

L’orologio aveva da poco segnato le 4.30 quando è scattato l’allarme. Sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118, ma per il giovane turista modenese non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. I tentativi di salvargli la vita sono stati inutili. Corsa in ospedale per il coetaneo ferito, trasportato in codice rosso al “Ferrari” di Casarano. Ha riportato diverse fratture e ferite,, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Gallipoli con i colleghi della locale stazione per i rilievi utili a fare luce sull’accaduto. Come prassi vuole in questi casi, il conducente dell’auto, già con precedenti per guida in stato di ebbrezza, è stato sottoposto all’alcool test, risultato positivo. L’etilometro segnava un tasso di 1,27G/L

Dopo l’ispezione esterna cadaverica eseguita dal medico legale Roberto Vaglio, la salma di Matteo è stata restituita alla famiglia per la celebrazione dei funerali.