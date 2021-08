Tragedia a Gallipoli, muore 20enne travolto da un’auto. Grave l’amico

Tragedia a Gallipoli, dove poco prima dell’alba il cuore di un ragazzo di appena 20 anni ha smesso di battere per le ferite riportate in un drammatico incidente stradale.Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane si trovava in sella alla sua bicicletta a pochi metri da un locale, alle spalle del cimitero, quando sarebbe stato travolto da un’auto, guidata da un 40enne. Uno sconto mortale. Non era solo. Anche un amico, suo coetaneo, è rimasto ferito.

L’orologio aveva da poco segnato le 4.30 quando è scattato l’allarme. Sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118, ma per il 20enne non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Corsa in ospedale per il secondo ferito, trasportato in codice rosso al “Ferrari” di Casarano. Ha riportato diverse fratture e ferite, legate all’impatto, ma le sue condizioni non sono tali da far temere per la vita.

Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Gallipoli per i rilievi utili a fare luce sull’accaduto.