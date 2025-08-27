Fiamme all’alba a Baia Verde, distrutta una Lancia Delta

Nelle prime ore del mattino, intorno alle 04:27, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli è intervenuta in località Contrada Li Monaci – zona Baia Verde, per l’incendio di un’autovettura.
Il rogo ha interessato una Lancia Delta, andata completamente distrutta. I Caschi Rossi, giunti tempestivamente sul posto, hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori conseguenze.
Presenti sul posto anche i militari del Norm della Compagnia dei Carabinieri di Gallipoli, per gli accertamenti e le indagini di competenza.