Inferno di fuoco a Gallipoli, distrutti da un incendio i mezzi per la raccolta dei rifiuti

È stata una notte impegnativa per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli chiamati a domare un incendio scoppiato all’interno di un deposito della società che si occupa della raccolta dei rifiuti nella Città Bella. Non è stato un intervento facile per la squadra, giunta in località «Masseria Bianca» quando l’orologio aveva da poco segnato le fiamme. Sono state necessarie due autobotti per contenere il rogo che stava distruggendo 10 mezzi della nettezza urbana, parcheggiati nel piazzale dell’azienda. 7 erano completamente avvolti dalle fiamme, i restanti 3 stavano subendo danni da irraggiamento termico solo perché ‘vicini’.

Per spegnere il fuoco ci sono volute diverse ore, ma i Caschi gialli sono riusciti a contenere i danni e soprattutto a evitare che l’incendio si trasformasse in un pericolo .

Ora toccherà ai Carabinieri della locale compagnia fare luce sull’accaduto. Gli uomini dei Vigili del fuoco, spento l’incendio, hanno effettuato un sopralluogo per cercare di accertare le cause e delineare la natura del rogo. Non è ancora chiaro, al momento, se dietro l’episodio ci sia la mano dell’uomo. Nessuna pista è esclusa, insomma, nemmeno quella accidentale. I militari, comunque, cercheranno ‘indizi’ nelle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Non è la prima volta. Qualche mese fa, un altro rogo aveva distrutti i mezzi parcheggiati in un deposito, nella zona industriale di Taviano.