Nel giardino sei piante di marijuana, nei barattoli quasi mezzo chilo già essiccata: nei guai 43enne

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è l’accusa che i Carabinieri della stazione di Cutrofiano hanno contestato ad un 43enne del posto. Si tratta di Antonio Ligori trovato in possesso di una discreta quantità di marijuana e arrestato in flagranza di reato dagli uomini in divisa, impegnati in un’attività investigativa, finalizzata proprio alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio.

La perquisizione

I guai per l’uomo sono cominciati quando i militari dell’Arma locale hanno bussato alla porta della sua abitazione per una perquisizione domiciliare. E le ‘sorprese’ non sono mancate. In un terreno agricolo annesso all’appartamento, i Carabinieri hanno trovato sei piante di marijuana alte circa due metri. In ottimo stato di vegetazione.

Non solo, sono spuntati fuori quattro contenitori di vetro – nascosti in più ambienti dell’abitazione – contenenti quasi mezzo chilo di marijuana, già essiccata, 479 grammi per la precisione.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. L’uomo – arrestato in flagranza reato per detenzione fini di spaccio sostanze stupefacenti – una volta concluse le formalità di rito è stato riaccompagnato a casa, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.