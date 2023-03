Non ‘digerisce’ la multa e prende a calci e pugni Carabinieri e auto di servizio

Un “normale” controllo della circolazione stradale è terminato con un arresto per un uomo, classe 1963, che ha mal digerito la contestazione della violazione al Codice della Strada ‘notificata’ dagli uomini in divisa che lo avevano fermato. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, a Campi Salentina.

Questi i fatti: i militari del nor – sezione radiomobile hanno fermato un 60enne per un controllo, ma quando gli hanno fatto notare che non aveva rispettato una norma del Codice della Strada, non l’ha presa benissimo. Prima ha inveito, poi le parole non sono bastate più e ha riempito di calci e pugni l’auto di servizio. Per completare il quadro, si è scagliato contro i Carabinieri. Alla fine, come detto, è scattato l’arresto. Una volta concluse le formalità di rito, il 60enne è stato riaccompagnato a casa, dove resterà agli arresti domiciliari nella sua abitazione.