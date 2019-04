Spacciava droga di ogni tipo in casa, 60enne di Lecce finisce ai domiciliari

Lo spaccio si consumava all’interno delle mura di casa, tant’è che quando i Carabinieri del Norm della compagnia di Lecce hanno bussato alla porta della sua abitazione hanno trovato droga di ogni tipo per poter accontentare i gusti di tutti, ma anche un cliente, finito nei guai per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. La padrona, Anna Maria Riotti, 60enne di Lecce, invece è stata arrestata in flagranza di reato.

La ‘visita’ dei militari

Tutto è cominciati nella tarda serata quando gli uomini dell’Arma hanno bussato alla porta della sua abitazione per una perquisizione che ha ‘confermato’ i sospetti. Durante il controllo, infatti, sono spuntati fuori diversi grammi di sostanza stupefacente: 15.45 grammi di cocaina, quasi 3 grammi di marijuana (2,99 per la precisione) e 5.6 grammi di hashish. La droga è stata sottoposta a sequestro insieme a 770 euro in contanti, probabilmente quello che aveva ‘guadagnato’ con l’attività di spaccio. Tra le banconote trovate due erano false: una da 50 euro, l’altra da 20.

La 60enne leccese, una volta concluse le formalità di rito, è stata riaccompagnata a casa, dove dovrà restare ai domiciliari. Ma non è stata la sola a finire nei guai. Al momento del blitz c’erano altre due persone nell’abitazione: una 43enne leccese, trovata in possesso di 0.3 grammi di cocaina e per questo segnalata come ‘assuntrice’ in Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, ed un 63enne leccese. Entrambi sono stati indagati a piede libero.