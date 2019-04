La terapia intensiva a misura di mamme e neonati, scaldabiberon e altri doni al “Vito Fazzi”

Un grande contributo per dei piccoli pazienti. Grazie all’Associazione “Cuore e mani aperte verso chi soffre” Onlus e al Lions Club Lecce Messapia, l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale “Vito Fazzi” avrà degli scaldabiberon per il latte, sedie per la marsupio-terapia, per permettere alle mamme di essere in contatto diretto con i neonati, e bilirubinometro, che offrirà la possibilità di misurare il livello di birilubina nel sangue, responsabile dell’ittero. E così l’Utin sarà più a misure di mamme e di neonati.

La cerimonia

La donazione è un gesto importante ed è l’ennesimo risultato frutto della collaborazione delle due realtà associative con l’azienda sanitaria. Materiale medico che sarà a disposizione dei reparti e dei piccoli pazienti, con le loro mamme. In questa occasione, una cerimonia che si è conclusa con la benedizione impartita da Mons. Michele Seccia ha inaugurato le nuove attrezzature. Accanto all’arcivescovo di Lecce, hanno partecipato anche il direttore medico del “Fazzi”, Giampiero Frassanito, il presidente e il vicepresidente di “Cuore e mani aperte verso chi soffre”, don Gianni Mattia e Franco Russo, il presidente del Lions Club Lecce Messapia Sergio Rizzo, il direttore responsabile dell’UTIN Giuseppe Presta, operatori sanitari, studenti del corso di Scienze infermieristiche e i “nasi rossi” volontari della clownterapia.

Un traguardo molto importante, ha ricordato Pastore, poiché “con il DEA completato e in fase di collaudo e accreditamento, si avvicina anche l’obiettivo importantissimo di poter realizzare anche qui nel Salento un vero ospedale per i bambini”.