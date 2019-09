Vasi di terracotta contro l’auto del vicino, si difende l’82enne di Ruffano arrestata per stalking

Si difende dalle accuse, l’anziana donna di 82 anni, arrestata per stalking nei confronti del vicino di casa. In mattinata, la signora di Ruffano è comparsa dinanzi al gip Cinzia Vergine per l’interrogatorio di garanzia, dopo l’ordinanza emessa dal giudice su richiesta del pm Luigi Mastroniani. C.V (queste le sue iniziali) attualmente ristretta ai domiciliari, ha fornito la propria versione dei fatti, assistita dall’avvocato Alvaro Storella. La donna ha ridimensionato i fatti inquadrandoli in un contesto di rapporti conflittuali, sostenendo però di non avere esercitato violenza verso il vicino. Anzi, ha sottolineato di aver subìto per lungo tempo una serie di soprusi.

Le accuse

I fatti si sarebbero verificati a Ruffano tra marzo e luglio di quest’anno.

La donna avrebbe cominciato a perseguitare l’85enne vicino di casa, ad esempio per “vendicarsi” della spazzatura lasciata nei pressi della sua abitazione. Ed ecco che reagiva, lanciando vasi di terracotta contro l’auto o abbandonando sull’uscio di casa del vicino, ogni tipo di rifiuti.

Inoltre, secondo l’accusa, l’82enne lo avrebbe più volte minacciato con un bastone, colpendolo in testa con una bottiglia di plastica e graffiandolo sul viso.

Un caso simile di stalking

È fissata per il prossimo 12 novembre, sempre dinanzi al gup Cinzia Vergine, l’udienza preliminare a carico di un’anziana signora di Cutrofiano accusata di stalking.

I fatti si sarebbero verificati fino alle fine dello scorso anno. Secondo l’accusa, la signora avrebbe molestato il vicino di casa con svariate ingiurie, chiamandolo “cornuto” e “magnaccio”, quando lo vedeva entrare ed uscire dalla propria abitazione (al piano di sotto).

E poi, una serie di odiosi “dispetti”. L’imputata avrebbe abbandonato i sacchi dei rifiuti vicino la porta d’ingresso del suo “coetaneo” o lasciato scolare l’acqua traboccante dai vasi, lungo i muri di casa. Infine, lo avrebbe minacciato dicendogli che gli avrebbe lanciato i vasi in testa per ammazzarlo.

Le indagini hanno preso il via, dopo la denuncia della presunta vittima, assistita dall’avvocato Alessandro Mariano.