Dramma della solitudine a Lecce, morta da giorni in casa una donna di 90 anni

È stata ritrovata morta in casa dai Vigili del Fuoco, intorno alle 14.00 di oggi, una donna di 90 anni nella centralissima Via Gabriele D’Annunzio a Lecce. Erano stati alcuni condomini a dare la segnalazione poiché da giorni non vedevano la donna, da anni rimasta vedova. Una signora nel pieno delle sue forze, malgrado l’età, con cui poter scambiare qualche chiacchiera frettolosa nell’ androne del palazzo quando la si incrociava al rientro dalla spesa. Lo zerbino arrotolato dalla squadra delle pulizie e mai riposizionato e le mancate risposte al telefono hanno fatto sì che fossero chiamate le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per procedere all’ apertura della porta di casa. Qualcuno aveva anche notato la porta-finestra della stanza da letto aperta da giorni e mai chiusa anche dinanzi all’ abbassamento delle temperature delle scorse ore. Così alle ore 13.50 di oggi una squadra dei vigili del fuoco di Lecce, unitamente ad un supporto con autoscala, è intervenuta. I Caschi Rossi, entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto il corpo esanime della donna che non aveva figli. Il personale del 118 ne ha constatato il decesso che sarebbe avvenuto qualche giorno fa.