Aggredita da un cane, 97enne in gravi condizioni in ospedale

La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento e come sempre spetterà agli investigatori stabilirle con esattezza.

Nelle scorse ore, una donna 97enne di Alessano è stata aggredita dal cane del nipote, riportando una serie di ferite.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno dapprima prestato le prime cure in loco alla vittima, per poi condurla a sirene spiegate presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase.

Al momento, non si conoscono le condizioni della donna, ma le ferite riportate al volto e in altre parti del corpo, destano preoccupazione.

Sul luogo dei fatti anche i Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza i fatti.

Maggiori dettagli a breve.