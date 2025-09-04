Scivola sugli scogli di Baia delle Orte e si ferisce, tratta in salvo dalla Guardia Costiera

Nel cuore dell’estate salentina, dove le coste si animano di turisti e appassionati del mare, l’attività della Guardia Costiera non si ferma. Un esempio è l’intensa giornata di interventi che ha visto impegnati i militari del Circondario Marittimo di Otranto, dimostrando ancora una volta la loro prontezza nel gestire situazioni di emergenza in mare e a terra.

La giornata di ieri ha messo in luce la varietà delle operazioni che rientrano nei compiti del Corpo. Non si tratta solo di natanti in avaria o bagnanti in difficoltà, ma anche di prestare soccorso a persone infortunate in aree costiere difficili da raggiungere.

Tra i vari interventi, uno in particolare ha richiesto l’impiego di mezzi specializzati. In località Baia delle Orte, una donna è scivolata sugli scogli, riportando ferite che le impedivano di muoversi. La zona, nota per la sua bellezza ma anche per il suo litorale roccioso e accidentato, ha reso impossibile il recupero via terra.

Di fronte a questa situazione, il personale della motovedetta G.C.B 195 ha agito con rapidità e precisione. L’unità navale, specializzata in ricerca e soccorso (SAR – Search and Rescue), ha raggiunto il punto esatto in cui si trovava la donna. A quel punto, i militari hanno effettuato un’operazione di trasbordo estremamente delicata.

La vittima è stata messa in sicurezza a bordo dell’imbarcazione e trasportata nel porto di Otranto, dove ad attenderla c’erano i sanitari del 118, pronti a fornirle le cure necessarie .