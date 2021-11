Dopo una battuta di pesca, scivola dalla scogliera e si frattura una gamba. 53enne salvato dai Caschi Rossi

Si sa, la passione per la pesca per molti salentini è più forte delle basse temperature. Ma oggi pomeriggio un pescatore di 53 anni di Presicce ha dovuto fare i conti con uno spiacevole episodio che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi se non ci fosse stato l’immediato intervento dei mezzi di soccorso sia dei Vigili del Fuoco che del 118.

L’uomo dopo aver effettuato una battuta di pesca in località Ciolo (comune di Gagliano del Capo), nel risalire la scogliera è scivolato sulle rocce procurandosi la frattura di una gamba. Erano le 15.30 circa quando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase, chiamati da chi aveva assistito alla scena, sono dovuti intervenire.

Mediante l’utilizzo di tecniche SAF (tecniche di derivazione Speleo-Alpino-Fluviali) i Vigili del Fuoco si sono calati lungo la scogliera e una volta raggiunto l’uomo, che si trovava a circa 15 metri sotto il viadotto, hanno provveduto al suo recupero.

Portato in sicurezza, il 53enne è stato affidato alle cure delle 118.