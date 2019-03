Dove passa lo ‘Street Control’? Vie ed orari della prima settimana di aprile

Aprile è alle porte e con l’arrivo del nuovo mese tornano anche gli occhi elettronici che permettono di scoprire, in tempo reale, gli automobilisti che non rispettano il codice della strada. Difficile, se non impossibile, sfuggire allo Street Control, il sistema di rilevazione elettronica delle infrazioni che sarà attivo da lunedì 1 aprile a venerdì 5 – dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 – su molte strade del capoluogo barocco, certamente le più trafficate.

Ecco le strade monitorate

La volante su cui è installato il temuto dispositivo pattuglierà i viali della città, dove ci sono le corsie preferenziali, ma anche via Taranto, viale Aldo Moro, Piazza Giuseppe Libertini e via di Leuca. Particolare attenzione, quindi, a chi si mette al volante senza essere in regola perché potrebbe incrociare sulla sua strada la vettura della municipale su cui è installata la ‘videocamera’:

Via di Leuca

Via Taranto;

Viale Aldo Moro;

Piazza Giuseppe Libertini;

Viale Ugo Foscolo, entrambi i sensi di marcia;

Viale Giacomo Leopardi, entrambi i sensi di marcia;

Viale Japigia, entrambi i sensi di marcia;

Viale Gioacchino Rossini, entrambi i sensi di marcia;

Viale Vittorio Alfieri, entrambi i sensi di marcia;

Viale Marche, entrambi i sensi di marcia;

Viale Otranto;

Viale Felice Cavallotti;

Viale S. Francesco d’Assisi;

Viale Giuseppe Garibaldi;

Viale XXV Luglio;

Viale Francesco Lo Re;

Viale Michele De Pietro, entrambi i sensi di marcia;

Viale Oronzo Quarta, entrambi i sensi di marcia.

Inizialmente, era stato pensato solo per rilevare le auto in sosta vietata e quelle in doppia fila, ma ora grazie al «Grande Fratello della strada», come è stato soprannominato, è possibile scovare con più facilità le automobili senza assicurazione, con mancata revisione o eventualmente anche oggetto di furto. Una sorta di “radiografia” in real time del veicolo e relativo stato amministrativo. Tutto merito della telecamera montata sulle vetture in dotazione. In caso di violazione, la multa arriverà a casa.